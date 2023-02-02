ГИБДД в Новосибирской области установит 50 новых камер на дорогах

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В Новосибирской области установят в два раза больше комплексов видеофиксации, чем в прошлом году.

В 2023 году на дорогах Новосибирской области установят 50 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Бабенков.

«Только в этом году запланировано средств ориентировочно на 50 комплексов, практически в два раза больше, чем мы сделали в том году», — заявил Бабенков.

По словам Бабенкова, аварийность на участках, оборудованных камерами, сводится к нулю. Всего в Новосибирской области в прошлом году было 230 комплексов фото-видеофиксации.

Ранее Сиб.фм писал, что минцифры и минсвязи региона в 2022 году почти закончили разворачивать «Безопасный город» в РЦОУ. Этот АПК автоматически сверяет информацию на городских камерах с данными ГУ МВД и УФСБ РФ по НСО и пытается распознать лица.

Уже сейчас к системе подключены 783 камеры по всему городу. Чаще всего их ставят в общественных местах: парки, скверы, стадионы, станции и поезда метро, военкоматы, домофоны и так далее. К ним относятся и камеры фотовидеонаблюдения, установленные на дорогах Новосибирска и области — всего 75 штук.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярске непристёгнутых водителей начали штрафовать по камерам наблюдения.