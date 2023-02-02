Кто ищет и как нанимают «айтишников»

Не каждый HR-специалист – рекрутер. А кто такие рекрутеры тогда?

Если компания небольшая, то HR-специалист действительно может брать на себя несколько функций – заниматься и подбором персонала, и адаптацией, и обучением сотрудников, и организацией различных активностей и мероприятий, и развитием внутреннего HR-бренда. И найм персонала в таком случае занимает 30-50% его времени в зависимости от специфики организации. Но в крупных компаниях процесс устроен иначе, эти функции распределены.

Рекрутер занимается исключительно подбором специалистов. Он их ищет, общается, сопровождает на всех этапах собеседования, а затем выводит сотрудников на проекты, в команды, где им предстоит работать в дальнейшем. Рекрутеров часто называют «кадровиками», что неверно. Специалисты кадровой службы занимаются оформлением и ведением всех документов, связанных с рабочими вопросами – подготовкой трудовых договоров, больничными листами и т.п.