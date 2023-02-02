Кто ищет и как нанимают «айтишников»

Фото: iFellow
Если компания небольшая, то HR-специалист действительно может брать на себя несколько функций – заниматься и подбором персонала, и адаптацией, и обучением сотрудников, и организацией различных активностей и мероприятий, и развитием внутреннего HR-бренда. И найм персонала в таком случае занимает 30-50% его времени в зависимости от специфики организации. Но в крупных компаниях процесс устроен иначе, эти функции распределены.
Рекрутер занимается исключительно подбором специалистов. Он их ищет, общается, сопровождает на всех этапах собеседования, а затем выводит сотрудников на проекты, в команды, где им предстоит работать в дальнейшем. Рекрутеров часто называют «кадровиками», что неверно. Специалисты кадровой службы занимаются оформлением и ведением всех документов, связанных с рабочими вопросами – подготовкой трудовых договоров, больничными листами и т.п.
Разберем на примере компании iFellow. Здесь есть HR-департамент, им руководит директор по персоналу. В его подчинении находятся подразделение рекрутмента – команда из 15 человек, два менеджера по развитию и обучению и кадровый отдел, где работают три специалиста. Непосредственно поиском и общением с кандидатами занимаются рекрутеры, они же сопровождают их на всех этапах собеседования (в iFellow их обычно три), при необходимости показывают потенциального сотрудника сразу на нескольких проектах, которые идут в компании.
Но и после того, как человек принял job-offer, коммуникация рекрутера с ним не прекращается – он остается на связи на протяжении испытательного срока, на случай вопросов или сложных ситуаций. Выступает связующим звеном между «новичком» и руководителями и коллегами до тех пор, пока человек полностью не адаптируется на новом месте.
Конечно, рекрутер не должен сам знать язык Java или JavaScript, но ему необходимо понимать их отличия. Нормально не знать все технические вопросы, важно не бояться корректно спрашивать и просить пояснений. Среди других необходимых навыков – любить общаться с людьми, интересоваться ими. Важно быть «в рынке», обладать широком кругом знакомств не только в среде рекрутеров, но и «айтишников» – разработчиков, тестировщиков и т.д. Это помогает в профессии: такие друзья объяснят технические вопросы и расскажут про новинки, познакомят с другими ребятами, например, освободившимися от других проектов. Ну и навык сорсить – искать подходящих кандидатов разными способами, не ограничиваясь сайтами с вакансиями.
Рекрутеры, работавшие помимо ИТ и в других отраслях, отмечают сознательность кандидатов – специалисты здесь, в большинстве случаев, осознанно выбрали профессию и знают, чего хотят. Это сказывается на качестве коммуникации и ожиданиях кандидатов.
Обычно это делают другие рекрутеры уровня senior (то есть специалисты с большим опытом, умеющие самостоятельно формировать подразделения и команды сотрудников). Полина Кондакова, глава отдела по подбору персонала iFellow, говорит, что при найме рекрутеров себе в команду в первую очередь смотрит на их soft-skills, а также на интерес и навыки нетривиального поиска кандидатов. iFellow требуется множество ИТ-специалистов, и компания не может просто ждать откликов кандидатов, их активно мониторят «в холодную» по разным источникам.
А сейчас iFellow в поиске и самих рекрутеров для работы в офисах компании в Новосибирске, Екатеринбурге и Саратове. Важен опыт подбора ИТ-специалистов от года и выше, неважно, в агентстве, на стороне компании или фрилансово. Узнали себя – пишите напрямую Полине Кондаковой на почту polina.kondakova@ifellow.ru или поделитесь этой ссылкой с друзьями, обладающим таким опытом.
Рекрутмент – одно из основных подразделений в компании, поэтому развитию специалистов уделяют отдельное внимание: организуют встречи с лидерами рынка по сорсингу и HR-брендингу, отправляют сотрудников на тематические конференции, проводят митапы с техническими специалистами – лидерами практик по разработке, тестированию, аналитике для профильной «прокачки» рекрутеров и мастер-классы с более опытными специалистами, которые делятся опытом по закрытию сложных позиций.
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