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Кто ищет и как нанимают «айтишников»

Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников»
Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников»

Фото: iFellow

Спросили об этом у российской ИТ-компании iFellow. А она не только рассказала, но и поделилась вакансиями по направлению «подбор персонала» – ищите «пасхалочку» в тексте.

Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников» 2

Не каждый HR-специалист – рекрутер. А кто такие рекрутеры тогда?

Если компания небольшая, то HR-специалист действительно может брать на себя несколько функций – заниматься и подбором персонала, и адаптацией, и обучением сотрудников, и организацией различных активностей и мероприятий, и развитием внутреннего HR-бренда. И найм персонала в таком случае занимает 30-50% его времени в зависимости от специфики организации. Но в крупных компаниях процесс устроен иначе, эти функции распределены.

Рекрутер занимается исключительно подбором специалистов. Он их ищет, общается, сопровождает на всех этапах собеседования, а затем выводит сотрудников на проекты, в команды, где им предстоит работать в дальнейшем. Рекрутеров часто называют «кадровиками», что неверно. Специалисты кадровой службы занимаются оформлением и ведением всех документов, связанных с рабочими вопросами – подготовкой трудовых договоров, больничными листами и т.п.

Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников» 3

На практике в чем заключается работа рекрутера?

Разберем на примере компании iFellow. Здесь есть HR-департамент, им руководит директор по персоналу. В его подчинении находятся подразделение рекрутмента – команда из 15 человек, два менеджера по развитию и обучению и кадровый отдел, где работают три специалиста. Непосредственно поиском и общением с кандидатами занимаются рекрутеры, они же сопровождают их на всех этапах собеседования (в iFellow их обычно три), при необходимости показывают потенциального сотрудника сразу на нескольких проектах, которые идут в компании.

Но и после того, как человек принял job-offer, коммуникация рекрутера с ним не прекращается – он остается на связи на протяжении испытательного срока, на случай вопросов или сложных ситуаций. Выступает связующим звеном между «новичком» и руководителями и коллегами до тех пор, пока человек полностью не адаптируется на новом месте.

Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников» 4

Важна ли им отраслевая специфика? Есть особые требования к ИТ-рекрутеру?

Конечно, рекрутер не должен сам знать язык Java или JavaScript, но ему необходимо понимать их отличия. Нормально не знать все технические вопросы, важно не бояться корректно спрашивать и просить пояснений. Среди других необходимых навыков – любить общаться с людьми, интересоваться ими. Важно быть «в рынке», обладать широком кругом знакомств не только в среде рекрутеров, но и «айтишников» – разработчиков, тестировщиков и т.д. Это помогает в профессии: такие друзья объяснят технические вопросы и расскажут про новинки, познакомят с другими ребятами, например, освободившимися от других проектов. Ну и навык сорсить – искать подходящих кандидатов разными способами, не ограничиваясь сайтами с вакансиями.

Рекрутеры, работавшие помимо ИТ и в других отраслях, отмечают сознательность кандидатов – специалисты здесь, в большинстве случаев, осознанно выбрали профессию и знают, чего хотят. Это сказывается на качестве коммуникации и ожиданиях кандидатов.

Фото Кто ищет и как нанимают «айтишников» 5

Минуточку, а кто нанимает самого рекрутера?

Обычно это делают другие рекрутеры уровня senior (то есть специалисты с большим опытом, умеющие самостоятельно формировать подразделения и команды сотрудников). Полина Кондакова, глава отдела по подбору персонала iFellow, говорит, что при найме рекрутеров себе в команду в первую очередь смотрит на их soft-skills, а также на интерес и навыки нетривиального поиска кандидатов. iFellow требуется множество ИТ-специалистов, и компания не может просто ждать откликов кандидатов, их активно мониторят «в холодную» по разным источникам.

А сейчас iFellow в поиске и самих рекрутеров для работы в офисах компании в Новосибирске, Екатеринбурге и Саратове. Важен опыт подбора ИТ-специалистов от года и выше, неважно, в агентстве, на стороне компании или фрилансово. Узнали себя – пишите напрямую Полине Кондаковой на почту polina.kondakova@ifellow.ru или поделитесь этой ссылкой с друзьями, обладающим таким опытом.

Рекрутмент – одно из основных подразделений в компании, поэтому развитию специалистов уделяют отдельное внимание: организуют встречи с лидерами рынка по сорсингу и HR-брендингу, отправляют сотрудников на тематические конференции, проводят митапы с техническими специалистами – лидерами практик по разработке, тестированию, аналитике для профильной «прокачки» рекрутеров и мастер-классы с более опытными специалистами, которые делятся опытом по закрытию сложных позиций.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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