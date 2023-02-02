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Мэр Новосибирска Локоть отказался комментировать отмену прямых выборов

Фото Мэр Новосибирска Локоть отказался комментировать отмену прямых выборов
Фото Мэр Новосибирска Локоть отказался комментировать отмену прямых выборов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты об отмене прямых выборов мэра.

На пресс-конференции 2 февраля Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра.

"Не считаю сейчас актуальным делать какие-то политические заявления. Сегодня мэрия Новосибирска обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра", — ответил Локоть.

Также он сообщил, что саму инициативу обсудит позже.

Как ранее писал Сиб.фм, общественная палата Новосибирской области инициировала отмену прямых выборов мэра города.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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