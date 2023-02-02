Мэр Новосибирска Локоть отказался комментировать отмену прямых выборов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты об отмене прямых выборов мэра.
На пресс-конференции 2 февраля Анатолий Локоть отказался комментировать инициативу Общественной палаты Новосибирской области об отмене прямых выборов мэра.
"Не считаю сейчас актуальным делать какие-то политические заявления. Сегодня мэрия Новосибирска обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас, не откладывая на завтра", — ответил Локоть.
Также он сообщил, что саму инициативу обсудит позже.
Как ранее писал Сиб.фм, общественная палата Новосибирской области инициировала отмену прямых выборов мэра города.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают