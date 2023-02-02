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общество

На пятерых полицейских из ОБЭП в Новосибирске завели еще 8 уголовных дел

Фото На пятерых полицейских из ОБЭП в Новосибирске завели еще 8 уголовных дел
Фото На пятерых полицейских из ОБЭП в Новосибирске завели еще 8 уголовных дел

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске возбудили 8 новых уголовных дел на сотрудников и начальника ОБЭП.

На четверых сотрудников и начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) завели еще 8 уголовных дел. Ранее в вымогательстве взятки подозревали только троих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудников межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» обвиняют в получении взяток с бизнесменов (ч. 5 ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело получило огласку, когда 13 декабря 2022 года начальника ОБЭП Александра Умерова отправили под стражу до 7 февраля. Ранее арестовали двух его подчинённых. По версии следствия, они конфисковали у магазина одежды часть товара и согласились вернуть после получения денег.

На данный момент задержали пятерых сотрудников ОБЭП. Достоверно известно об аресте только троих — Пирского, Асланяна и их начальника Умерского.

Дело проводили в Октябрьском районном суде, оперативников ОБЭП обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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