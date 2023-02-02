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Названы самые популярные детские имена в Новосибирской области

Фото Названы самые популярные детские имена в Новосибирской области
Фото Названы самые популярные детские имена в Новосибирской области

Freepik, authors: ArtMarie

Согласно данным, самыми распространенными именами в 2022 году стали Александр и София.

Начальник регионального управления по делам ЗАГС Наталья Шустова рассказала ФедералПресс, что за 2022 год в Новосибирской области родилось 26 976 детей. В том числе 13 895 мальчиков и 13 081 девочка.

Чаще всего для мальчиков выбирали имя Александр (622) и Михаил (579), а для девочек София (560) и Ева (459).

Также в управлении назвали редкие и необычные имена, которые новосибирцы давали своим детям. Среди мужских имен оказались: Афанасий, Вильгельм, Гектор, Горыня, Демьян, Добромир, Добрыня, Елизар, Лавр, Лукерий, Климентий, Корней, Мелентий, Радислав, Радмир, Ратибор, Рубин, Николя, Арсен-Ясир, Люк-Даниэль и Мирослав-Дарин.

А среди женских: Аделаида, Влада, Владимира, Владлена, Демьяна, Деметрия, Евдокия, Ефросиния, Зинаида, Зоя, Лукерья, Луна, Пелагея, Петра, Устинья, Анна-Мария, Алиса-Стефания, Асена-Памира, Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья, Элла-Эстель, Ясения-Ксения.

Напомним, в Новосибирске родители стали называть своих детей старославянскими и двойными именами.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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