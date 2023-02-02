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общество

В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации

Фото В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации
Фото В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов оценил возможность второй волны мобилизации на фоне слухов о ней.

Во второй волне мобилизации в России нет необходимости, считает депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Om1.ru.

По мнению политика, сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач. В то же время Антонов предположил, что исключать возможность новой волны мобилизации не стоит и считает, что важно направить все имеющиеся силы на достижение победы.

«Если государству потребуется, значит, вторую волну проведут. Если нет, то нет», — заключил депутат.

Ранее Сиб.фм писал, что 9 июня 2022 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником главы Донецкой народной республики (ДНР) по гуманитарным вопросам.

В конце декабря прошлого года руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина оценила вероятность новой волны мобилизации в России. По её мнению, необходимости в подобных мерах сейчас нет.

Напомним, ранее Антонов прокомментировал вхождение новых регионов в состав РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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