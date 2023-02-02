В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов оценил возможность второй волны мобилизации на фоне слухов о ней.
Во второй волне мобилизации в России нет необходимости, считает депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Om1.ru.
По мнению политика, сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач. В то же время Антонов предположил, что исключать возможность новой волны мобилизации не стоит и считает, что важно направить все имеющиеся силы на достижение победы.
«Если государству потребуется, значит, вторую волну проведут. Если нет, то нет», — заключил депутат.
Ранее Сиб.фм писал, что 9 июня 2022 года депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов был назначен советником главы Донецкой народной республики (ДНР) по гуманитарным вопросам.
В конце декабря прошлого года руководитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина оценила вероятность новой волны мобилизации в России. По её мнению, необходимости в подобных мерах сейчас нет.
Напомним, ранее Антонов прокомментировал вхождение новых регионов в состав РФ.
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