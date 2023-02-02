Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области

Фото: коллаж Сиб.фм, фото из соцсетей и от районных администраций Новосибирской области

Опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области.

Редакция Сиб.фм собрала фотографии военнослужащих из Новосибирской области, погибших в зоне проведения специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.

Точное количество жителей Новосибирской области, героически погибших при исполнении воинского долга, неизвестно. Фото и информация о них публикуются в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВК", а также на сайтах районных администраций.

Многие из погибших получили орден Мужества и другие награды посмертно, другие имели высшие награды и при жизни.

Александр Филимонов. Уроженец Каргатского района Новосибирской области. Погиб при исполнении служебного долга, выполняя боевые задачи на территории ДНР, ЛНР.

Контрактники из Бердска — 39-летний Андрей Степанов и 41-летний Сергей Видяшкин. Сергей погиб в зоне СВО 15 января 2023 года при исполнении воинских обязанностей.

Алексей Буслаев, 27 лет. Военнослужащий по контракту. Погиб 26 августа 2022 года. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в знак соболезнования в Краснозерском районе будет проводиться день траура.

Замир Гареев, 29 лет. Погиб осенью 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества.

Евгений Исаев, 36 лет. Уроженец Новосибирска, погиб в конце января. Дома у него осталась жена и 8-летний сын.

Антон Сниткин, 42 года. Был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Дата и обстоятельства смерти на момент публикации неизвестны для СМИ.

Денис Цеценко. Мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 11 декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

Владимир Чепрасов. Погиб, защищая своего товарища. Дата смерти неизвестна.

Дмитрий Глущенко, Карасук, 22 года. Дата смерти неизвестна.

Шамиль Каримов, 37 лет. Отправился в зону СВО добровольцем 1 декабря. Служил гранатомётчиком. Погиб 4 января 2023 года. В Новосибирской области у него осталась жена и пятеро детей.

Александр Дулин, 29 лет. Служил наводчиком-оператором БМП. Погиб в ходе СВО, прощание с ним состоялось 13 января 2023 года.

Роман Кулешов. Провёл в зоне СВО 5 месяцев, погиб в декабре 2022 года.

Александр Смердов, 33 года. Дата смерти неизвестна. Тело доставил на родину в январе 2023 года.

Петр Леонов, 48 лет. Отправился на СВО добровольцем. Несмотря на возраст, обрел позывной "Молодой" в подразделении. Погиб после миномётного обстрела 14 января на руках у сослуживца, последние слова были "Всё-всё-всё..."

Евгений Гауэрт. Погиб в сентябре 2022 года. Заметил противника и поднял тревогу. Погиб от разрыва артиллерийского снаряда.

Андрей Болдырев. Погиб в селе Белогорка Херсонской области в сентябре 2022 года.

Вячеслав Кевиш. Боец спецназа. Погиб 16 сентября 2022 года во время боевого задания, прикрывая своих товарищей.

Дмитрий Крюков, 26 лет. Командовал танковой ротой, погиб при исполнении боевой задачи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР, чтобы полчаса провести с мобилизованным мужем.