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Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области

Фото: коллаж Сиб.фм, фото из соцсетей и от районных администраций Новосибирской области

Опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области.

Редакция Сиб.фм собрала фотографии военнослужащих из Новосибирской области, погибших в зоне проведения специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.

Точное количество жителей Новосибирской области, героически погибших при исполнении воинского долга, неизвестно. Фото и информация о них публикуются в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВК", а также на сайтах районных администраций.

Многие из погибших получили орден Мужества и другие награды посмертно, другие имели высшие награды и при жизни.

Александр Филимонов. Уроженец Каргатского района Новосибирской области. Погиб при исполнении служебного долга, выполняя боевые задачи на территории ДНР, ЛНР.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 2

Контрактники из Бердска — 39-летний Андрей Степанов и 41-летний Сергей Видяшкин. Сергей погиб в зоне СВО 15 января 2023 года при исполнении воинских обязанностей.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 3

Алексей Буслаев, 27 лет. Военнослужащий по контракту. Погиб 26 августа 2022 года. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в знак соболезнования в Краснозерском районе будет проводиться день траура.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 4

Замир Гареев, 29 лет. Погиб осенью 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 5

Евгений Исаев, 36 лет. Уроженец Новосибирска, погиб в конце января. Дома у него осталась жена и 8-летний сын.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 6

Антон Сниткин, 42 года. Был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Дата и обстоятельства смерти на момент публикации неизвестны для СМИ.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 7

Денис Цеценко. Мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 11 декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 8

Владимир Чепрасов. Погиб, защищая своего товарища. Дата смерти неизвестна.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 9

Дмитрий Глущенко, Карасук, 22 года. Дата смерти неизвестна.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 10

Шамиль Каримов, 37 лет. Отправился в зону СВО добровольцем 1 декабря. Служил гранатомётчиком. Погиб 4 января 2023 года. В Новосибирской области у него осталась жена и пятеро детей.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 11

Александр Дулин, 29 лет. Служил наводчиком-оператором БМП. Погиб в ходе СВО, прощание с ним состоялось 13 января 2023 года.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 12

Роман Кулешов. Провёл в зоне СВО 5 месяцев, погиб в декабре 2022 года.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 13

Александр Смердов, 33 года. Дата смерти неизвестна. Тело доставил на родину в январе 2023 года.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 14

Петр Леонов, 48 лет. Отправился на СВО добровольцем. Несмотря на возраст, обрел позывной "Молодой" в подразделении. Погиб после миномётного обстрела 14 января на руках у сослуживца, последние слова были "Всё-всё-всё..."

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 15

Евгений Гауэрт. Погиб в сентябре 2022 года. Заметил противника и поднял тревогу. Погиб от разрыва артиллерийского снаряда.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 16

Андрей Болдырев. Погиб в селе Белогорка Херсонской области в сентябре 2022 года.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 17

Вячеслав Кевиш. Боец спецназа. Погиб 16 сентября 2022 года во время боевого задания, прикрывая своих товарищей.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 18

Дмитрий Крюков, 26 лет. Командовал танковой ротой, погиб при исполнении боевой задачи.

Фото Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области 19

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР, чтобы полчаса провести с мобилизованным мужем.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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