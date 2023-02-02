Певец из Новосибирска Дава задолжал 5 тысяч рублей за парковку

Фото: соцсети Давида Манукяна, ФССП

Певец-миллионер из Новосибирска Давид Манукян больше недели не может оплатить 5 тысяч рублей за административное правонарушение.

Новосибирский певец и видеоблогер Давид Манукян, более известен как Дава, не оплачивает штраф за неправильную парковку в Москве. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФССП.

По данным судебных приставов, за административное правонарушение, Даве назначили штраф в 5000 тысяч рублей. По всей видимости, селебрити неправильно припарковался или не оплатил стоянку.

Напомним, Манукян совсем недавно сообщал в соцсетях о новым Cadillac Escalade за 20 миллионов рублей. Тогда певец выложил несколько фотографий, на одной из которых он держит в руках крупную сумму денег.

Помимо этого, исполнитель раскрывал свой заработок на шоу на YouTube «Есть вопросики». Тогда он сообщил, что получает от 500-600 тысяч рублей за рекламный пост.

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