Под Новосибирском сова охотится за хомячками на подоконнике

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Жительница Бердска удивилась визиту совы во двор жилого дома.

В Бердске местная жительница заметила длиннохвостую неясыть, которая начала охоту на хомячков, живущих у женщины на подоконнике. Об этом сибирячка рассказала изданию «АиФ-Новосибирск».

Сибирячка заметила дикую гостью вечером 1 февраля. Хозяева квартиры услышали стук на подоконнике, а за окном увидели сову. Несмотря на то, что женщина убрала грызунов подальше от окна, неясыть остаётся ночевать на дереве.

«Она и сейчас сидит на ветке, спит. Птица восхитительно красива, фотография не передает всей красоты», — говорит Екатерина.

Сибирячка призналась, что захотела даже угостить сову хомячками, но супруг отговорил, так как птица могла бы насовсем поселиться у их окна.

Напомним, в Новосибирске создадут центр для диких животных после скандала с медведями.