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общество

Подопечные фонда «Синдром любви» получили в подарок консультации со специалистами

Фото Подопечные фонда «Синдром любви» получили в подарок консультации со специалистами
Фото Подопечные фонда «Синдром любви» получили в подарок консультации со специалистами

70 подопечных фонда «Синдром любви» получили подарки по итогам новогодней акции «Наполни сани чудесами».

Банк ЗЕНИТ помог 70 подопечным фонда «Синдром любви» по итогам новогодней акции «Наполни сани чудесами». На собранные средства дети с особенностями пройдут занятия с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а их родители посетят профессиональные семейные консультации и приобретут специальные методические пособия.

«Сотрудники банка ежегодно участвуют в акции фонда «Синдром любви». Уверен, что каждый приобретенный подарок поможет создать комфортную среду для успешного развития особенных детей и реализовать их потенциал», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Эти подарки несут особый смысл, ведь каждый из них помогает ребятам научиться чему-то новому. Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!», — поделилась Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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