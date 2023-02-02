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общество

Приём заявок на загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля

Фото Приём заявок на загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля
Фото Приём заявок на загранпаспорта нового образца приостановлен со 2 февраля

Фото: Freepik.com

На портале госуслуг сообщили о приостановке приёма заявок на изготовление загранпаспортов с электронным носителем.

В России со 2 февраля приостановлен приём заявок на изготовление заграничных паспортов нового образца с электронным носителем. Об этом сообщили на портале госуслуг.

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», — сказано в сообщении.

Если заявление было подано через МФЦ, то получателю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточнили на портале госуслуг.

Тем временем «Гознак» объяснил ограничения повышенным спросом.

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», — прокомментировало предприятие.

Предполагается, что процесс будет налажен в течение месяца.

Напомним, ранее шесть беженцев из Донбасса получили российские паспорта в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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