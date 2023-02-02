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Проезд по пешеходной части улицы Ленина в Новосибирске откроют 10 февраля

Фото Проезд по пешеходной части улицы Ленина в Новосибирске откроют 10 февраля
Фото Проезд по пешеходной части улицы Ленина в Новосибирске откроют 10 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске улицу Ленина готовят к возобновлению движения автотранспорта.

Пешеходную часть улицы Ленина в Новосибирске готовят к автомобильному движению: снимают украшения, убирают барьеры, выставляют соответственные знаки и разметку. Дорога будет готова к проезду автомобилей 10 февраля. Об этом сообщали ранее в пресс-центре мэрии, а 2 февраля на пресс-конференции "Час прессы" подтвердил мэр города Анатолий Локоть.

«Демонтаж иллюминации на улице Ленина ведется с 25.01.2023. Проезд для автомобильного транспорта на данном участке будет открыт не позднее 04.00 часов 10.02.2023», — сообщили Сиб.фм в мэрии города.

«Вы видите, что снимаются украшения, осветительное оборудование, декорации. В феврале работы будут закончены, и проезд будет открыт в ближайшее время», — объяснил мэр города.

В день открытия движения, 10 февраля, также начнут разбирать главную городскую новогоднюю ёлку. По плану, её должны убрать с площади Ленина за 3 дня.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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