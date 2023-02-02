Сотрудники ГАИ в Новосибирске ищут проехавшего на красный свет водителя Subaru Lеgасу

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске разыскивают проехавшего на красный по встречке водителя Subaru Lеgасу.

В Новосибирске заметили водителя Subaru Lеgасу, который выехал на красный сигнал светофора по встречной полосе и пересёк пешеходный переход. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black 1 февраля.

На следующий день, 2 февраля, пресс-служба ГИБДД отреагировала на запись и сообщила, что нарушителя уже разыскивают.

В комментариях к видео жители города определили не только государственный номер автомобиля, но и нашли по номеру, что ранее эта машина была участником аварий. Так, она получала повреждения корпуса том числе 25 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16-летний подросток угнал автомобиль у своей родственницы и разбил его.