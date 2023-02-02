Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Сотрудники ГАИ в Новосибирске ищут проехавшего на красный свет водителя Subaru Lеgасу

Фото Сотрудники ГАИ в Новосибирске ищут проехавшего на красный свет водителя Subaru Lеgасу
Фото Сотрудники ГАИ в Новосибирске ищут проехавшего на красный свет водителя Subaru Lеgасу

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске разыскивают проехавшего на красный по встречке водителя Subaru Lеgасу.

В Новосибирске заметили водителя Subaru Lеgасу, который выехал на красный сигнал светофора по встречной полосе и пересёк пешеходный переход. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black 1 февраля.

На следующий день, 2 февраля, пресс-служба ГИБДД отреагировала на запись и сообщила, что нарушителя уже разыскивают.

В комментариях к видео жители города определили не только государственный номер автомобиля, но и нашли по номеру, что ранее эта машина была участником аварий. Так, она получала повреждения корпуса том числе 25 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16-летний подросток угнал автомобиль у своей родственницы и разбил его.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14962
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11367
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9927
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8919
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8108
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7662
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
7485
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО