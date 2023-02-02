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общество

Совет отцов Новосибирской области добился разрешения строить зимние горки во дворах

Фото Совет отцов Новосибирской области добился разрешения строить зимние горки во дворах
Фото Совет отцов Новосибирской области добился разрешения строить зимние горки во дворах

Фото: "ВК"

Минпроторг РФ опубликовал разъяснения по строительству зимних придомовых горок — выполненные из снега сооружения больше не нужно регистрировать.

Представители Совета отцов Новосибирской области и депутат Госдумы от региона Александр Аксененко добились разрешение на строительство зимних горок во дворах. Теперь сооружения не нужно регистрировать.

"Активная позиция Совета отцов принесла свои плоды, я своим обращением на имя министра эту позицию тоже подкрепил", — написал в своем ТГ-канале Аксененко.

Депутат отметил, что требования ГОСТ Р 56987-2016 не распространяется на горки, которые построены из снега на придомовых территориях или образованы в природных условиях на естественных склонах.

Борьбу за возврат горок во дворы домов, Совет отцов начал еще летом.

"В июне мы отправили первое обращение в Минпромторг. Этой зимой Совет отцов Новосибирской области инициировал сбор подписей за пересмотр техрегламента, по которому снежные горки во дворах не должны расцениваться, как аттракционы. Благодарю специалистов Минпромторга, которые взялись разобраться в важном для детей вопросе, встретились с Союзом отцов и вот, как итог, после поездки нашего однопартица и председателя Совета отцов НСО Сергей Майоров в Москву на встречу с замминистром и моего очередного обращения в Минпромторг вышли уточняющие пояснения. Поздравляю с победой", — написал депутат Аксененко.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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