Совет отцов Новосибирской области добился разрешения строить зимние горки во дворах

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Минпроторг РФ опубликовал разъяснения по строительству зимних придомовых горок — выполненные из снега сооружения больше не нужно регистрировать.

Представители Совета отцов Новосибирской области и депутат Госдумы от региона Александр Аксененко добились разрешение на строительство зимних горок во дворах. Теперь сооружения не нужно регистрировать.

"Активная позиция Совета отцов принесла свои плоды, я своим обращением на имя министра эту позицию тоже подкрепил", — написал в своем ТГ-канале Аксененко.

Депутат отметил, что требования ГОСТ Р 56987-2016 не распространяется на горки, которые построены из снега на придомовых территориях или образованы в природных условиях на естественных склонах.

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Борьбу за возврат горок во дворы домов, Совет отцов начал еще летом.

"В июне мы отправили первое обращение в Минпромторг. Этой зимой Совет отцов Новосибирской области инициировал сбор подписей за пересмотр техрегламента, по которому снежные горки во дворах не должны расцениваться, как аттракционы. Благодарю специалистов Минпромторга, которые взялись разобраться в важном для детей вопросе, встретились с Союзом отцов и вот, как итог, после поездки нашего однопартица и председателя Совета отцов НСО Сергей Майоров в Москву на встречу с замминистром и моего очередного обращения в Минпромторг вышли уточняющие пояснения. Поздравляю с победой", — написал депутат Аксененко.