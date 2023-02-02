Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска

Фото: Росмолодёжь

Студенты из Новосибирска отправятся в Томск по программе «Больше, чем путешествие».

Томск — один из крупнейших промышленных и научных центров Западной Сибири. Именно сюда 9 февраля приедет 50 студентов из Новосибирска в рамках образовательного тура от проекта «Больше, чем путешествие». Группа юных туристов разделится на два направления: предпринимательство и промышленность.

В первый день путешественников ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с культурой региона. Студенты узнают историю известных на всю Россию купеческих династий, среди которых род Кухтериных золотопромышленник Иван Асташев, книгоиздатель Пётр Макушин. Затем они отправятся на эко-производство сладостей из лесных продуктов «Сибирский кедр», магазины которого расположены по всей стране от Владивостока до Ставрополя.

Второй день тура отведен под образовательную программу. Студенты промышленного направления посетят ведущее отечественное производство радиоэлектроники полного цикла с собственной разработкой и производством продукции — АО « НПФ «Микран». Сотрудники предприятия познакомят гостей с производственным циклом, проведут по цехам и расскажут об истории создания компании. После обеда участников ждет экскурсия на ОАО «Манотомъ», ведущее приборостроительное предприятие в России по выпуску манометров, а также единственный производитель механических манометров специального назначения для нужд Министерства обороны. Также у студентов пройдет встреча с ведущими профессионалами предприятия, которые поделятся секретами карьерного роста.

Группа студентов-экономистов в это время будет проходить мастер-класс от высококлассных специалистов предприятия «Жарко» — современного и технологичного обжарочного производства кофе. Сотрудники расскажут о своём пути от официантов до финалистов чемпионатов бариста — и далее — до действующих судей чемпионатов в этой сфере. Завершат день участники в «Доме за рубль», который является уникальным конкурсным проектом Томской области.

Информационная справка:

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 000 молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодёжи. География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 400 маршрутов.

Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта во ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #Твойход #РоссийскоеОбществоЗнание.