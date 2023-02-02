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Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска

Фото Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска
Фото Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска

Фото: Росмолодёжь

Студенты из Новосибирска отправятся в Томск по программе «Больше, чем путешествие».

Томск — один из крупнейших промышленных и научных центров Западной Сибири. Именно сюда 9 февраля приедет 50 студентов из Новосибирска в рамках образовательного тура от проекта «Больше, чем путешествие». Группа юных туристов разделится на два направления: предпринимательство и промышленность.

В первый день путешественников ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с культурой региона. Студенты узнают историю известных на всю Россию купеческих династий, среди которых род Кухтериных золотопромышленник Иван Асташев, книгоиздатель Пётр Макушин. Затем они отправятся на эко-производство сладостей из лесных продуктов «Сибирский кедр», магазины которого расположены по всей стране от Владивостока до Ставрополя.

Фото Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска 2

Второй день тура отведен под образовательную программу. Студенты промышленного направления посетят ведущее отечественное производство радиоэлектроники полного цикла с собственной разработкой и производством продукции — АО « НПФ «Микран». Сотрудники предприятия познакомят гостей с производственным циклом, проведут по цехам и расскажут об истории создания компании. После обеда участников ждет экскурсия на ОАО «Манотомъ», ведущее приборостроительное предприятие в России по выпуску манометров, а также единственный производитель механических манометров специального назначения для нужд Министерства обороны. Также у студентов пройдет встреча с ведущими профессионалами предприятия, которые поделятся секретами карьерного роста.

Группа студентов-экономистов в это время будет проходить мастер-класс от высококлассных специалистов предприятия «Жарко» — современного и технологичного обжарочного производства кофе. Сотрудники расскажут о своём пути от официантов до финалистов чемпионатов бариста — и далее — до действующих судей чемпионатов в этой сфере. Завершат день участники в «Доме за рубль», который является уникальным конкурсным проектом Томской области.

Фото Студенты из Новосибирска отправятся в обзорное путешествие по фирмам и заводам Томска 3

Информационная справка:

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 000 молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодёжи. География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 400 маршрутов.

Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта во ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #Твойход #РоссийскоеОбществоЗнание.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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