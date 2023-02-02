Три признака того, что вашего мужа приворожила другая

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Магический приворот уже перешёл из разряда бабушкиных сказок во вполне реальную вещь. Разбитых семей с помощью такого ритуала становится всё больше, ведь парапсихология достигла не меньших высот, чем другие науки мира.

Для начала оговоримся, что кодекс чести мага (а такой существует в реальности) не позволяет браться за черные ритуалы. Но недобросовестные медиумы не гнушаются гонорарами, зачастую очень высокими, и с легкостью берут грех на душу. Кстати, «ответочка» после таких действий прилетает не только магу, но и заказчику.

Опытные «светлые» маги уверяют, что факт приворота мужа можно определить по внешним признакам. Для этого не обязательно бежать к медиумам.

Три явных признака приворота

1. Муж резко стал конфликтным: крупные ссоры вспыхивают даже по мелочам, хотя раньше он не был таким раздражённым. Он словно превратился из взрослого человека в подростка, а его настроение скачет, как синусоида. Поговорить с ним по душам, как раньше, становится невозможно.

2. Приворожённый мужчина резко теряет интерес не только к своей супруге, но и к детям. Он может думать только об объекте своей внезапно вспыхнувшей любви (кстати, ненадолго). Он даже вздрагивает от ваших прикосновений, как от удара током. У него не остаётся ни свободного времени, ни интереса на тех, кого ещё вчера он любил. Из дома он бежит под любым предлогом, а интимные отношения сходят на нет.

3. Внезапное злоупотребление алкоголем. Такой эффект возникает, как «побочка» от некачественного приворота, потому что в голове приворожённого мужчины возникает диссонанс между собственной волей и навязанной магической программой. К этому присоединяются неприятности с его здоровьем (поначалу не критичные) и необъяснимые мелкие происшествия и ЧП.