Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Три признака того, что вашего мужа приворожила другая

Фото Три признака того, что вашего мужа приворожила другая
Фото Три признака того, что вашего мужа приворожила другая

Фото: pixabay.com

Магический приворот уже перешёл из разряда бабушкиных сказок во вполне реальную вещь. Разбитых семей с помощью такого ритуала становится всё больше, ведь парапсихология достигла не меньших высот, чем другие науки мира.

Для начала оговоримся, что кодекс чести мага (а такой существует в реальности) не позволяет браться за черные ритуалы. Но недобросовестные медиумы не гнушаются гонорарами, зачастую очень высокими, и с легкостью берут грех на душу. Кстати, «ответочка» после таких действий прилетает не только магу, но и заказчику.

Опытные «светлые» маги уверяют, что факт приворота мужа можно определить по внешним признакам. Для этого не обязательно бежать к медиумам.

Три явных признака приворота

1. Муж резко стал конфликтным: крупные ссоры вспыхивают даже по мелочам, хотя раньше он не был таким раздражённым. Он словно превратился из взрослого человека в подростка, а его настроение скачет, как синусоида. Поговорить с ним по душам, как раньше, становится невозможно.

2. Приворожённый мужчина резко теряет интерес не только к своей супруге, но и к детям. Он может думать только об объекте своей внезапно вспыхнувшей любви (кстати, ненадолго). Он даже вздрагивает от ваших прикосновений, как от удара током. У него не остаётся ни свободного времени, ни интереса на тех, кого ещё вчера он любил. Из дома он бежит под любым предлогом, а интимные отношения сходят на нет.

3. Внезапное злоупотребление алкоголем. Такой эффект возникает, как «побочка» от некачественного приворота, потому что в голове приворожённого мужчины возникает диссонанс между собственной волей и навязанной магической программой. К этому присоединяются неприятности с его здоровьем (поначалу не критичные) и необъяснимые мелкие происшествия и ЧП.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

психология
Новосибирск
магия
семья
мужчина
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14782
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11194
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9759
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8725
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8028
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7300
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6645
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области