В 2023 году в Новосибирске планируют обеспечить жильём 500 сирот

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Очередь на выдачу квартир сиротам в Новосибирске сократилась на 423 человека.

В Новосибирске продолжает работу программа обеспечения сирот жильём. Так, за 2022 год квартиры предоставили 166 воспитанникам детских домов, планируют в 2023 году выдать квартиры еще для 500 человек, а за всё время очередь сократилась на 423 позиции. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть на традиционном "Часе прессы" 2 февраля.

Глава Новосибирска отметил, что ранее в год жильё выдавали в среднем тридцати сиротам. В 2022 году этот показатель вырос в 5,5 раз.

«125 получили непосредственно квартиры, а 41 человек — жилищные сертификаты. Мы имеем право покупать квартиры не только на территории Новосибирска, но и на территории всей Новосибирской области. Этот параметр расширяет возможности предоставления жилья. В прошлом году в близлежащих районах города приобретено 36 квартир», — прокомментировал Локоть.

На 2023 год Новосибирск получил из областного бюджета 2 миллиарда рублей на покупку и постройку жилья для сирот. По планам, это позволит обеспечить жильём 500 сирот.