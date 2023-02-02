В Новосибирске 17-летняя флорист пожаловалась в прокуратуру на невыплату зарплаты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске прокуратура добилась выплаты зарплаты 17-летней девушке, которая работала в цветочном салоне без оформления трудового договора.

Руководство цветочного салона в Новосибирске не выплатило зарплату 17-летней девушке-флористу. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратууа Железнодорожного района.

Как выяснилось, девушка летом устроилась в цветочный салон. При этом работодатель не оформлял с ней трудовой договор. Зарплату жительница Новосибирска тоже не получила.

Всего девушке не выплатили порядка 55 тысяч рублей.

"Прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с исковым заявлением о признании отношений трудовыми и взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 55 тыс рублей", — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге суд поддержал претензии надзорного органа. Девушка получила положенные ей деньги.