В Новосибирске десятый день подряд начался с 8-балльных пробок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 февраля в Новосибирске движение автотранспорта парализовали 8-балльные пробки.

В четверг, 2 февраля, в Новосибирске во всех районах, кроме Центрального, образовались пробки. Онлайн-сервис 2ГИС оценивает дорожную обстановку по загруженности в 8 баллов из 10.

На левом берегу затруднено движение на площади Труда, улице Ватитина, Станиславского, Троллейной, Котовского. Скорость движения по Октябрьскому мосту в сторону правого берега крайне низкая: пробка начинается за сотню метров до въезда на мост. В Кировском районе затруднено движение по Бронной, Советскому шоссе, Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу впервые за 10 дней нет гигантской пробки на Большевистской — но сохраняются заторы на Выборной, Татьяны Снежиной, Гусинобродском шоссе, Лазурной, Бориса Богаткова, Кошурникова, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Объединения, Фадеева, Мочищенском шоссе, а также движение затруднено по всей протяженности Красного проспекта.

Пробок нет на Бугринском и Димитровском мостах, а также на съездах с них с обеих сторон Оби.