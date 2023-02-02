В Новосибирске пассажиры не могут войти в трамвай из-за снега

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске трамваи не могут открыть двери из-за неочищенного снега на остановках.

В Ленинском районе Новосибирска пассажиры не могут войти в трамвай из-за снега. Об этом сообщили в паблике "ВК" "АСТ-54".

По их словам, очистка остановок от снега не производится, а двери у трамвая не открываются из-за сугробов.

«Пассажиры матерятся, обвиняя водителя, не понимая, что водитель не виноват», — сетует подписчик паблика.

В группе такж отметили, что за очистку платформ отвечают районные администрации, водители ежедневно передают заявки по этому поводу.

Как ранее писал Сиб.фм, самые изношенные трамваи в Новосибирске ходят по 10 и 11 маршруту.