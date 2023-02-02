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В Новосибирске названы сферы с высоким ростом зарплат в 2023 году

Фото В Новосибирске названы сферы с высоким ростом зарплат в 2023 году
Фото В Новосибирске названы сферы с высоким ростом зарплат в 2023 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске назвали сферы, где вырастут зарплаты в 2023 году.

В Новосибирске названы сферы, где в 2023 году вырастут зарплаты. Об этом 2 февраля Сиб.фм сообщила компания "hh.ru".

По данным исследования, проводившимся "hh.ru", в топ самых высокооплачиваемых сфер вошли: высший менеджмент, консультирование, добыча сырья, маркетология, а также автобизнес.

Также, эксперты отметили, что рост предлагаемых зарплат будет наблюдаться у банковских работников, административного персонала, топ-менеджеров, и у специалистов из сферы производства.

В ходе исследования удалось установить, что динамика предлагаемых зарплат за 2022 год заметно изменилась. В 2022 году максимальная зарплата специалиста высшего менеджмента составляла 78178 рублей, а специалисты по консультированию в 2022 году получали 69516 рублей.

А вот специалистам домашнего персонала стали платить меньше по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году зарплата домашнего персонала составляла 46575 рублей, то в 2022 году их максимальная зарплата составляла 36131 рублей.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что зарплаты врачей в Новосибирске выросли на 7% за год.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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