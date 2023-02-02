В Новосибирске оштрафуют компанию-подрядчика из-за ремонта пешеходной лестницы на Речном вокзале

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В Новосибирске компания-подрядчик получит штраф за срыв сроков ремонта пешеходной лестницы на Речном вокзале.

Компания "Галактика" заключила контракт с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, которая должна была отремонтировать пешеходную лестницу на Речном вокзале до 31 января 2023 года. Стоимость работ по нему составляет 778 600 рублей.

Как выяснили специалисты МКУ «ДЭУ №1», компания не уложилась в сроки. Новая дата окончания работ — не раньше 14 февраля.

За срыв работ подрядчику начислят штраф.

Как ранее писал Сиб.фм, строительство 4 моста в Новосибирске подорожало до 44,7 млрд рублей.