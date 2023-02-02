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В Новосибирске отец утонувшего в Оби угонщика заявил об убийстве сына

Фото В Новосибирске отец утонувшего в Оби угонщика заявил об убийстве сына
Фото В Новосибирске отец утонувшего в Оби угонщика заявил об убийстве сына

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black, Сиб.фм

Отец сына, утонувшего в Оби после полицейской погони заявил о его убийстве.

В Новосибирске отец утонувшего21-летнего Бекзода Жалилова на ОбьГЭС после полицейской погони заявил, что его сын погиб в результате убийства. Об этом отец погибшего рассказал изданию "АиФ — Новосибирск".

Происшествие случилось 18 октября 2022 года в микрорайоне ОбьГЭС в районе улицы Новоморской. По словам очевидцев, молодой человек угнал полицейский автомобиль под воздействием запрещённых веществ, протаранил шлагбаум и прыгнул в Обь, чтобы спастись от погони.

Факт гибели подтвердили в Советском отделе по делам ГО и ЧС.

В Telegram-канале BAZA сообщили, что в тот день полицейские остановили парня, испугавшись, он выбросил свёрток, в котором обнаружили 80 пакетиков с неизвестным веществом общим весом в 40 граммов. Молодого человека посадили в патрульный автомобиль, пристегнув руки к рулю. Инспекторы вызвали подкрепление и отвлеклись, в это время Бекзод угнал машину, проехал на ней 15 километров, а затем прыгнул с Обь и утонул.

Отец погибшего Камилжон Хужаметов изданию в с «‎АиФ-Новосибирск» объяснил, что его сын стал случайной жертвой.

«‎Полицейские его задерживали, но так далеко угнать машину он не мог, поскольку был в наручниках. Наручники же не резина и не веревка, поэтому одной рукой машину он не мог вести»‎, рассказал в беседе изданию отец погибшего.

Хужаметов утверждает, его сын скрывался без автомобиля, после чего неизвестные над ним жестоко расправились. Отец предполагает, что инцидент может быть связан с конфликтом, который произошёл накануне трагедии.

Также, отец погибшего утверждает, ‎что его сын работал автокурьером, развозил еду, а 14 октября у него произошел конфликт с местными, которые сказали: "Здесь машину ставить нельзя".

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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