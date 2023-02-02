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общество

В Новосибирске выплаты у льготников и страховка выросли на 11,9% с 1 февраля

Фото В Новосибирске выплаты у льготников и страховка выросли на 11,9% с 1 февраля
Фото В Новосибирске выплаты у льготников и страховка выросли на 11,9% с 1 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске у федеральных льготников с 1 февраля повысился размер выплат на 11,9%.

С 1 февраля 2023 года на 11,9% выросли выплаты у новосибирских федеральных льготников и выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Об этом напомнили в пресс-службе Социального фонда России (СФР).

С начала февраля 2023 года прошла индексация выплат и стоимости набора социальных услуг. На 11,9% выросли ежемесячные денежные выплаты — их в Новосибирской области получают 214 тысяч граждан. К ним относятся дети-инвалиды, инвалиды 1, 2 и 3 группы, участники войны, пострадавшие от радиации, герои СССР и РФ, Герои Социалистического Труда и Герои труда РФ, а также другие социально уязвимые категории граждан.

На момент публикации ежемесячно получают пособие более 6 тысяч человек.

Все эти категории граждан имеют право на набор социальных услуг — и его стоимость также увеличилась с 1 февраля до 1469,74 рубля в месяц.

В эту сумму входят:

  • Бесплатные лекарства по медицинским показаниям, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов.
  • Путевка на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний по основному заболеванию.
  • Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Подавать заявку на изменение размера выплат не нужно — это сделают автоматически, и выплаты за февраль придут в увеличенном размере.

Также проиндексированы на 11,9% страховые выплаты от несчастных случаев на производстве или от профессиональных заболеваний. Номинальная максимально возможная выплата теперь равна 131 тысяче 731 рублю, а с учетом районного коэффициента для Новосибирской области — 158 тысяч 78 рублей, при этом ежемесячный размер страховой выплаты не может превысить 101 тысячу 288 рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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