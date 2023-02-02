В Тюмени бойцовская собака изуродовала лицо 2-летнему ребенку

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Стаффордширский терьер набросился на лицо 2-летнего мальчика в Тюмени.
В лифте Ленинского района Тюмени на 2-летнего мальчика набросился стаффордширский терьер и вгрызся ему в щеку. Сейчас ребенок находится в больнице, пишет МегаТюмень.
Удалось установить, что владельцем собаки оказался 23-летний сосед. Пса выгуливали без намордника. Однако хозяин уверяет об обратном и говорит, что его питомец впервые так агрессивно реагирует на громкий звук в лифте.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу и наложили швы. Владелец собаки предложил решить все мирно, однако родители малыша отказались и подали заявление в полицию с требованием усыпить собаку.
Напомним, в Тюменской области собака чуть не изуродовала лицо 14-летнему подростку.
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