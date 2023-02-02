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Всесезонный курорт «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту

Фото Всесезонный курорт «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту
Фото Всесезонный курорт «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту

Всесезонный курорт «Манжерок»

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» принял этап розыгрыша Кубка России, организованный Федерацией горнолыжного спорта России. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир «Кубок курорта Манжерок», участниками которого стали 122 профессиональных спортсмена из пяти стран мира: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

На курорте в последние годы была создана уникальная инфраструктура — 22 километра качественных трасс, три канатные дороги и современная система оснежения. Это позволило провести соревнования на высоком уровне, что отметили организаторы и участники соревнований.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш всесезонный курорт "Манжерок" — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее».

Валерий Цыганов, вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта:

«Курорт стремительно развивается. Об этом напрямую свидетельствует подготовка к Кубку России. Если в прошлом году мы притирались и вместе учились, то в этом все эти вопросы были сняты. Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр».

Сергей Кизилов, главный судья:

«Этап Кубка России мы будем проводить на курорте "Манжерок", это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям. Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования "Олимпийская надежда России"».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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