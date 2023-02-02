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общество

Задушившему парализованную бабушку читинцу грозит 16 лет колонии

Фото Задушившему парализованную бабушку читинцу грозит 16 лет колонии
Фото Задушившему парализованную бабушку читинцу грозит 16 лет колонии

Freepik, authors: MivPiv

Государственный обвинитель попросил приговорить к 16 годам тюрьмы жителя Читы, который задушил свою тяжелобольную бабушку.

Государственный обвинитель попросил приговорить к 16 годам лишения свободы жителя Читы Максима Мочалова, который задушил свою тяжелобольную бабушку, пишет zabnews.

Мать обвиняемого просит суд о снисхождении, так как 16 лет заключения — слишком строгое наказание. Молчанов частично признал свою вину, утверждая, что у него не было умысла убивать бабушку.

Напомним, что пенсионерка из-за болезней была прикована к постели. Внук регулярно ее навещал и ухаживал за ней. По версии следствия, читинец задушил женщину, сдавив ей горло руками. А мать подсудимого считает, что сын сорвал психику, постоянно находясь с бабушкой наедине.

Ранее Сиб.фм писал о том, что забайкалец задушил и сжег свою сожительницу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

тюрьмы
убийство
бабушка
умерла
обвинение
внук
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