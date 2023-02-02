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Жительница Новосибирска раскритиковала женщин за браки с осужденными

Фото Жительница Новосибирска раскритиковала женщин за браки с осужденными
Фото Жительница Новосибирска раскритиковала женщин за браки с осужденными

Фото с сайта Российского юридического портала

Жительница Новосибирской области высмеяла женщин, которые выходят замуж на осужденных.

В Новосибирской области жительница возмутилась поведением женщин, которые заключают браки с осужденными. По ее мнению, представительницы слабого пола зачастую просто не уважают себя.

"Недавно наткнулась на страницу знакомой и, судя по её фотографиям, она расписалась с каким-то заключенным. Совместных фото, кроме как на регистрации брака с сидящими надзирателями на фоне, нет. Зашла на страницу её «мужа» — ну типичный «реальный пацан», гопота подъездная, фоточки с пивком и семками", — написала сибирячка в паблике "Подслушано Бердск" в "ВК".

Автор поста добавила, что другая ее подруга уже имела опыт брака с осужденным.

"Когда он вышел, они стали вместе жить, он ни дня не работал, а лежал на диване, она содержала его, себя и свою дочь", — резюмировала женщина.

Между тем, но данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), за решёткой ежегодно заключается более 12 тысяч брачных союзов, в среднем от одной до трёх свадеб в месяц, но известны случаи и коллективных регистраций по восемь за раз.

Патологией или тяжелым расстройством психики состояние и поступки таких женщин назвать сложно. Но эксперты в области психологии отношений разделяют здравую точку зрения автора этого сообщения. По их мнению, подобная жизненная ситуация действительно неправильная, искаженная.

В психологии есть термин – синдром «ждули». Он описывает состояние женщин, которые выбирают в мужья заключенных либо продолжают совместную жизнь с осуждённым мужем и отцом их детей.

Для первой категории женщин подобная ситуация – это реализация модели поведения «спасатель». Эдакая благородная цель, пояснил практикующий психиатр, психотерапевт Евгений Фомин. Как правило, такие девушки страдают ещё и синдромом «отличницы». В их сознании заложена программа, что получить признание и любовь можно только через достижения.

Для женщин второй категории, которые, несмотря ни на что, продолжают жить в браке с осуждённым – это выгодно, и безопасно — намного лучше, чем выяснять отношения в реальной жизни. Она поддерживает связь, которая всегда романтична, потому что нет реализации в виде постоянных сексуальных отношений, которые с годами позволяют угаснуть чувству. Чувства всегда находятся на пике, так как нет завершенности. Такие женщины неосознанно уходят в сказочную страну, где они и ждут принца, но при этом сохраняют свою свободу, в том числе, свободу встречаться с другими мужчинами.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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