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3 февраля жители Новосибирска получили детские пособия за январь

Фото 3 февраля жители Новосибирска получили детские пособия за январь
Фото 3 февраля жители Новосибирска получили детские пособия за январь

Фото: Freepik.com

3 февраля социальный фонд перечислит выплаты на детей и пособия для беременных женщин.

В пятницу, 3 февраля, отделение СФР по Новосибирской области перечислило банкам деньги на выплату социальных пособий за январь. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского отделения СФР.

Кто получит выплаты 3 февраля

  • Беременные женщины, вставшие на учет в медорганизации в ранние сроки беременности.
  • Дети в возрасте от 8 до 17 лет.
  • Дети до полутора лет.
  • Члены семей военнослужащих.
  • Граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Этот список продолжается и категориями граждан, которые получают пособия в единый день выплаты.

При этом те, кто получает пособия по почте, получат их в период с 3 по 25 февраля, согласно графику выдачи выплат Почты России.

Также детские пособия получат только те, кому они были назначены до 1 января 2023 года и ранее. Новым вставшим на учет полагается единое пособие. Первая выплата за него придет в течение 5 дней после принятия положительного решения по заявлению. Следующая, за февраль, придет в марте.

Ранее в ПФР рассказали, кто должен подать заявление на новое единое пособие.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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