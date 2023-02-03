3 февраля жители Новосибирска получили детские пособия за январь

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3 февраля социальный фонд перечислит выплаты на детей и пособия для беременных женщин.
В пятницу, 3 февраля, отделение СФР по Новосибирской области перечислило банкам деньги на выплату социальных пособий за январь. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского отделения СФР.
Этот список продолжается и категориями граждан, которые получают пособия в единый день выплаты.
При этом те, кто получает пособия по почте, получат их в период с 3 по 25 февраля, согласно графику выдачи выплат Почты России.
Также детские пособия получат только те, кому они были назначены до 1 января 2023 года и ранее. Новым вставшим на учет полагается единое пособие. Первая выплата за него придет в течение 5 дней после принятия положительного решения по заявлению. Следующая, за февраль, придет в марте.
Ранее в ПФР рассказали, кто должен подать заявление на новое единое пособие.
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