Андрей Травников поставил задачи Министерству финансов на 2023 год

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Губернатор принял участие в совещании коллегии финансовых органов Новосибирской области.

В ходе совещания Андрей Травников поблагодарил специалистов финансового сектора за работу в последние три непростых года при реализации национальных проектов и региональных программ:

«И 2020-й, и 21-й, и 22-й годы характеризовались одним и тем же: неожиданными внешними, макроэкономическими изменениями, с другой стороны — новыми срочными задачами, которые необходимо было решать и обеспечивать их финансовыми ресурсами. Отмечаю грамотную, оперативную, выверенную работу сотрудников финансовых организаций и нашего министерства. Грамотное управление расходами, госдолгом позволило региону пройти все штормы. А главная благодарность коллегам – за то, что не только боролись с кризисами и принимали «пожарные» решения, но и продолжали развиваться, улучшали свою эффективность».

Главная цель финансового сектора на следующий год — закрепление Новосибирской области на первой позиции в Сибири. Губернатор подчеркнул, что для осуществления этого замысла понадобятся дополнительные доходы и оптимизация расходов. Он поручил Министерству финансов постоянно контролировать инфляционный рост расходов:

«Надо внимательно анализировать: рост расходов — это следствие обоснованного роста цен, или следствие несвоевременно принятых управленческих решений. Надо держать на контроле достижение и сохранение ранее заявленных эффектов от реализации оптимизационных мероприятий. Важно проверять — сохраняется ли эффект. Также надо продолжать находить способы снижения наших расходов — добиваться того, чтобы инструменты, доказавшие свою эффективность, применялись повсеместно на областном и муниципальном уровне».

Первостепенная задача Министерства финансов в 2023 году — заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус готов рассматривать инициативы увеличения доходов в областном бюджете.

С докладом на тему «Основные результаты деятельности государственных финансовых органов Новосибирской области за 2022 год. Перспективы и задачи на 2023 год и плановый период» на коллегии выступил заместитель председателя Правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он отметил, что в 2023 году задачи защиты наиболее чувствительных к инфляционному воздействию расходов бюджета сохранят свою актуальность. При поддержке депутатского корпуса Законодательного собрания области и Правительства региона, в 2022 году расходную часть областного бюджета за счёт собственных ресурсов увеличили на 34,8 млрд рублей. Половину этого увеличения направили на преодоление постинфляционных последствий.