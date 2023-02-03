Авиазавод имени Чкалова в Новосибирске увеличил число сотрудников на треть

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Новосибирский авиазавод увеличил число сотрудников на 30% из-за роста гособоронзаказа.

Завод имени В.П. Чкалова в Новосибирске набирает сотрудников в связи с ростом государственных оборонзаказов. За 2022 год их число увеличилось на полторы тысячи, и еще столько же прибавится в 2023-м году. Об этом сообщил заместитель директор по работе с персоналом Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова Валентин Голуб в беседе с BFM-Новосибирск.

В начале 2022 года на заводе работали 5214 сотрудников. В феврале 2023 года их число — 6783. Рост кадрового состава превысил 30% или 1569 новых работников. В 2023 году на завод планируют принять еще 1620 человек.

По словам представителя завода, к концу 2024 года численность сотрудников предприятия должна достигнуть отметки 10 400 человек, как в 1987 году.

«Нам нужны токари, фрезеровщики и другие рабочие специальности. План набора на 2023 год – 1620 человек. Из них 100-120 это операторы станков ЧПУ, 150 – токари, 80 – фрезеровщики, а дальше слесари, клепальщики, сборщики монтажного оборудования и т.д.», — отметил Валентин Голуб.

Самые дефицитные кадры – токари и фрезеровщики от 4-го разряда и выше. Им сейчас предлагают высокие зарплаты, сопоставимые с зарплатами топ-менеджеров, а средняя зарплата на заводе составляет 78 тысяч рублей, если учитывать сверхурочную работу и занятость в выходные дни.

При этом сотрудники с большей квалификацией получают больше и без переработок. Так, со второй половины 2022 года зарплата токаря пятого разряда — не менее 110 тысяч рублей на руки.

Другие крупные предприятия Новосибирской области также подтверждают, что нуждаются в высококвалифицированных рабочих: токарях, слесарях, фрезеровщиках, клепальщиках и прочих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на авиазаводе им. Чкалова в Новосибирске построят корпус для покраски беспилотников.