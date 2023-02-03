Две проститутки обокрали жителя Новосибирска в Татарстане

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирец отправился в командировку в Татарстан, где его обманули две девушки лёгкого поведения.

Жителя Новосибирска обокрали две девушки лёгкого поведения в Альметьевске, куда сибиряк поехал в командировку. Об этом сообщили в ГУ МВД Татарстана. По данным ведомства, мужчина после заселения в гостиницу пошёл ужинать в кафе, где и познакомился с местными проститутками.

«Гость нефтеграда предложил девушкам оказать ему услугу интимного характера за 50 тысяч рублей и тут же перечислил предоплату. Девушки от такой щедрой подработки отказываться не стали и взялись за работу. Покинули номер гостиницы уже утром», — говорится в сообщении полиции.

Позже мужчина поехал на работу, однако в дороге заметил, что с его карты списали 256 тысяч рублей. Сибиряк обратился с заявлением в полицию. Правоохранители выяснили, что на эти деньги девушки купили себе по дорогому мобильному телефону — они заказали его онлайн, пока мужчина был в душе.

Полиция задержала подозреваемых, они признали вину и пообещали вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, ранее проститутки рассказали о ценах на услуги в новогоднюю ночь.