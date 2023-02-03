Генетик назвал способ сохранить молодость без применения лекарств

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По словам генетика Александра Карасева, сохранить молодость помогут отказ от вредных привычек, режим и нормальный сон.

Генетик, врач, директор лабораторного комплекса АБТ, член Европейского общества генетики человека Александр Карасёв назвал способ сохранить молодость без применения лекарств. По его словам, в этом помогут отказ от вредных привычек, режим и нормальный сон, пишет Pravda.Ru.

«Мы можем дать эффективные рекомендации каждому человеку, но есть одна проблема. Человек не хочет их соблюдать, потому что рекомендации эти абсолютно простые», — объяснил генетик.

Карасев отметил, что к фармакологической терапии старения приходится прибегать только тогда, когда методы здорового образа жизни исчерпаны. Он добавил, что ограничение калорий также помогает продлить жизнь, поэтому важно не переедать.

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