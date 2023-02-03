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общество

Генетик назвал способ сохранить молодость без применения лекарств

Фото Генетик назвал способ сохранить молодость без применения лекарств
Фото Генетик назвал способ сохранить молодость без применения лекарств

Freepik, authors: YakobchukOlena

По словам генетика Александра Карасева, сохранить молодость помогут отказ от вредных привычек, режим и нормальный сон.

Генетик, врач, директор лабораторного комплекса АБТ, член Европейского общества генетики человека Александр Карасёв назвал способ сохранить молодость без применения лекарств. По его словам, в этом помогут отказ от вредных привычек, режим и нормальный сон, пишет Pravda.Ru.

«Мы можем дать эффективные рекомендации каждому человеку, но есть одна проблема. Человек не хочет их соблюдать, потому что рекомендации эти абсолютно простые», — объяснил генетик.

Карасев отметил, что к фармакологической терапии старения приходится прибегать только тогда, когда методы здорового образа жизни исчерпаны. Он добавил, что ограничение калорий также помогает продлить жизнь, поэтому важно не переедать.

Напомним, какой продукт способен омолодить на 10 лет.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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лекарства
препараты
генетика
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