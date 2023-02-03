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общество

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития в Новосибирске

Фото Глава СКР Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития в Новосибирске
Фото Глава СКР Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития в Новосибирске

Фото: СКР

Бастрыкин проверит расселение дома в Новосибирске, где люди моются в подвале.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития в Новосибирске. Ему сообщили, что жильцы моются в подвале и при этом получают повышенные счета за воду и электричество. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

Жалобы поступили из двухэтажного общежития на Семьи Шамшиных, 49а. Дом был построен в 1956 году, в нем осыпается потолок, также ненадёжен и фундамент. Единственное место в доме, где можно принять душ — цокольный этаж.

По всем нормативам дом непригоден для проживания, но расселять жильцов из него намерены только в 2033 году. Из-за этого СК по Новосибирской области начал проверку по поручению Бастрыкина. О ходе проверки главе надзорного ведомства будет Виталий Зарипов, и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске построят дом на 197 квартир для расселения из ветхого жилья.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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