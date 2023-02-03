Количество мошеннических атак в 2022 году выросло в 4 раза

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В прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов ВТБ — почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Банк спас от хищения более 22 млрд рублей на счетах своих клиентов.

Социальная инженерия — одна из самых популярных схем мошенничества. Это ситуация, когда клиенты под воздействием мошенников оформляют кредиты через дистанционные каналы и в офисах банка. Количество таких случаев увеличилось.

Ещё одна распространённая схема мошенничества — фишинг. На фоне удаления банковских приложений из Google Play и App Store мошенники убеждали клиентов «обновить» их до актуальной версии и направляли ссылку, которая вела на фишинговый ресурс, или предлагали помочь установить новое приложение через так называемые «сервисные приложения», которые являются средствами удалённого доступа.

За минувший год банк выявил и заблокировал почти 27 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Так компании удалось спасти деньги 620 тысяч клиентов.

«Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришёлся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 млн атак на клиентов. Начиная с августа наши эксперты фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в два раза. Например, в декабре число атак составило 569 тысяч — на 15% меньше, чем в ноябре, и в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2021 года», — отмечает старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Эксперты не ожидают больших перемен в мошеннических схемах в 2023 году. Вырастет число звонков злоумышленников через соцсети и мессенджеры, а оплата через СБП по QR-коду будет чаще использоваться для кражи средств. Искусственный интеллект для хищения применяться не будет — мошенники лично общаются с потенциальными жертвами.

Банк постоянно борется с мошенниками и быстро выявляет их новые схемы. В прошлом году для пользователей «ВТБ Онлайн» появился вход в учетную запись по биометрии и бесплатный определитель номера, исключающий нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Клиенты могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, быстро себя заблокировать в любом канале, в случае наличия подозрений.