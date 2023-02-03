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Конкурс кондитеров и фуд-флористов пройдёт в Новосибирске

Фото Конкурс кондитеров и фуд-флористов пройдёт в Новосибирске
Фото Конкурс кондитеров и фуд-флористов пройдёт в Новосибирске

Фото: pixabay.com

В Новосибирске стартует конкурс кондитеров, фуд-флористов и мастеров пряничных дел «Сладкая королева». Открытие пройдёт 14 марта в ресторане «Мёд» по адресу ул. Красноярская, 35.

Инициатором проекта стала кондитерская студия «ЭльКремо», которая работает на сладком рынке Новосибирска уже десять лет. Другие организаторы — клуб любителей вкусняшек имени Элли Кремо и комитет по гостеприимству новосибирского отделения «Опора России». Конкурс поддержали радио «Серебряный дождь» Мэрия Новосибирска, общественная организация «Опора России», гастробистро «Сибиряки», футбольный клуб «Джуниор» и информационные издания «Авторский проект», Blogger Life и RUNWAY.

Главная идея проекта — популяризация профессии кондитера и сладкого флориста, а также повышение её социальной значимости и привлекательности. «Сладкая королева» поможет каждой участнице преобразоваться, открыть новые горизонты в бизнесе и понимании своего «Я».

Трансформационный конкурс продлится до 2 апреля. Он разделён на четыре этапа.

14 марта — первый тур конкурса. Он включает в себя самопрезентацию участниц и выставку сладких работ.

21 марта — мастер-класс от вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сибири и шеф-повара Николая Шевченко. Участницы усовершенствуют навыки создания десертов и узнают новые тайны кондитерского мастерства.

25 марта — грандиозная фотосессия в императорском стиле. Локация съёмки пока неизвестна.

2 апреля — гала-концерт. В программе — театрализованное дефиле-шоу участниц в исторических королевских платьях, просмотр видеовизиток и творческих номеров номинанток, итоговое голосование звёздного жюри и награждение участниц.

Победитель конкурса «Сладкая королева» получит корону и 50 тысяч рублей, а также окажется на разворотах глянцевых журналов и даст интервью региональным телеканалам.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать в Telegram-канале «Сладкой королевы» или в WhatsApp директора конкурса Натальи Бутаревой: 8-952-948-02-91.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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