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Под Новосибирском поезд сбил насмерть жителя Алтайского края

Фото Под Новосибирском поезд сбил насмерть жителя Алтайского края
Фото Под Новосибирском поезд сбил насмерть жителя Алтайского края

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Новосибирской области мужчина погиб на железнодорожных путях.

В Новосибирской области на перегоне станций Чик — Обь под поезд попал житель Алтайского края. Мужчина погиб на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе СОТ Восточного МСУТ СК России. Инцидент произошёл днём в пятницу, 3 февраля.

«Житель Алтайского края, который пренебрегая правилами безопасного поведения на железной дороге, шел в колее пути и не услышал приближающегося пассажирского поезда. Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — уточнили в ведомстве.

Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце декабря нетрезвый мужчина попал под пригородный поезд на железнодорожной станции Новосибирск-Восточный. Когда машинист заметил его, то начал сигналить и экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не удалось. Мужчина получил травмы, но выжил. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Напомним, ранее грузовой поезд сбил двух пьяных пешеходов под Новосибирском.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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