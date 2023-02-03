Поезд Ташкент — Новосибирск возобновлён впервые за три года

Фото: Сиб.фм
Движение поезда Ташкент — Новосибирск приостановили из-за коронавируса в 2020 году.
Возобновлено движение поезда №369/370 по маршруту «Ташкент-Новосибирск-Ташкент». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.
Поезда в этом направлении прекратили работу в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. В минтрансе уточнили, что поезд состоит из 11 вагонов, среди которых три купе, семь плацкартных вагонов и один вагон-ресторан.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 20 сентября поезда из Новосибирска в Омск, Новый Уренгой и Белгород начали курсировать чаще. Пассажирский поезд №107/108 Омск—Новосибирск теперь будет ездить между городами ежедневно. Раньше он следовал по маршруту 2 раза в неделю.
Поезд №123/124 Новосибирск—Белгород и №125/126 Новосибирск—Новый Уренгой будут отправляться каждый второй день. Ранее — лишь раз в 4 дня.
Также ежедневными станут рейсы в группе беспересадочных вагонов в поезде №637/638 Томск—Москва. До изменений такие билеты можно было приобрести только в будние дни.
Напомним, ранее стало известно, что в запущенной 1 января электричке Новосибирск — Татарск увеличат число вагонов с 8 до 10.
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