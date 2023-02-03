Прапорщик из Новосибирской области рассказал о спецоперации

Прапорщик Виктор Спирёв из Новосибирской области рассказал о СВО.

Уроженец села Кыштовка Виктор Спирёв ушел на СВО летом 2022 года. За плечами у прапорщика боевой опыт, он участвовал в операции на территории Чечни.

В октябре 2022 года получил ранение и оказался в госпитале. После лечения Виктор отправился в отпуск в родное село и смог провести время с семьей. В интервью изданию «Чановские вести», Спирёв отметил, что после военных действий он особенно ценит спокойствие родного села и мирную жизнь.

«Мне радостно наблюдать, как мои мальчишки помогают жене управляться по хозяйству, спокойно идут в школу и весело играют на улице», — отметил он.

Также он сказал, что долг каждого мужчины защищать Родину. В зону СВО военный вернется сразу после отпуска.

Как ранее писал Сиб.фм, часть бойцов элитного батальона "Вега" из Новосибирска уехала в зону СВО