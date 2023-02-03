Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии

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Еда не может спасти от онкологии, но правильно выстроенный рацион, включающий в себя противораковые продукты, не допустит размножение злокачественных клеток в организме, единодушно заявляют онкологи всего мира.
Такая схема питания, богатая полезными продуктами, относится к профилактике (предупреждению) рака. В случае уже диагностированной опухоли этот рацион будет играть вторичную, поддерживающую роль в основной терапии, пояснили эксперты медицинского портала ОнкоРехаб.
Запустить механизм пробуждения и роста раковых клеток способно банальное воспаление. Многочисленные исследования предполагают, что 75 % всех видов рака можно избежать с помощью здорового образа жизни и правильного питания, рассказал британский врач Вильям Ли изданию Daily Expess.
Ниже перечисленные продукты при постоянном употреблении способны запустить онкомеханизм в организме:
· обработанное мясо,
· жареные блюда,
· сахар (особенно в газировках),
· консервированные продукты,
· рисовые блюда (эта крупа накапливает мышьяк из почвы).
Его венчают листовые овощи, как краеугольный камень здорового питания: шпинат, капуста кале, листовой салат, ромен, руккола, кресс-салат и многие другие.
Вторым мощным врагом рака являются овощи семейства крестоцветных (содержат глутатион — главный антиоксидант, обладающий высокой способностью избавлять организм от свободных радикалов): брокколи, цветная или брюссельская капуста, цуккини, спаржа, лук, артишоки, перец, морковь и свекла.
На третьей позиции рейтинга – ягоды и ярко-оранжевые фрукты и овощи (содержат антиоксидант проантоцианидин, который способен снизить вредоносное воздействие свободных радикалов): черника, малина, вишня, клубника, годжи, цитрусовые фрукты, тыква, сладкий картофель.
Четвертое место в антираковом рационе занимают кисломолочные продукты (богаты пробиотиками, которые способны остановить рост опухолей и способствовать обновлению клеток): сыр, кефир и йогурт.
Отметим, что физическая активность и достаточное количество витамина D также помогают снизить восприимчивость к онкологии.
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