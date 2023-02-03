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общество

Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии

Фото Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии
Фото Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии

Фото: pixabay.com

Еда не может спасти от онкологии, но правильно выстроенный рацион, включающий в себя противораковые продукты, не допустит размножение злокачественных клеток в организме, единодушно заявляют онкологи всего мира.

Противораковое питание

Такая схема питания, богатая полезными продуктами, относится к профилактике (предупреждению) рака. В случае уже диагностированной опухоли этот рацион будет играть вторичную, поддерживающую роль в основной терапии, пояснили эксперты медицинского портала ОнкоРехаб.

Спусковой механизм

Запустить механизм пробуждения и роста раковых клеток способно банальное воспаление. Многочисленные исследования предполагают, что 75 % всех видов рака можно избежать с помощью здорового образа жизни и правильного питания, рассказал британский врач Вильям Ли изданию Daily Expess.

Фото Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии 2

Продуктовый анти-рейтинг

Ниже перечисленные продукты при постоянном употреблении способны запустить онкомеханизм в организме:

· обработанное мясо,

· жареные блюда,

· сахар (особенно в газировках),

· консервированные продукты,

· рисовые блюда (эта крупа накапливает мышьяк из почвы).

Фото Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии 3

Топ противораковых продуктов

Его венчают листовые овощи, как краеугольный камень здорового питания: шпинат, капуста кале, листовой салат, ромен, руккола, кресс-салат и многие другие.

Вторым мощным врагом рака являются овощи семейства крестоцветных (содержат глутатион — главный антиоксидант, обладающий высокой способностью избавлять организм от свободных радикалов): брокколи, цветная или брюссельская капуста, цуккини, спаржа, лук, артишоки, перец, морковь и свекла.

На третьей позиции рейтинга – ягоды и ярко-оранжевые фрукты и овощи (содержат антиоксидант проантоцианидин, который способен снизить вредоносное воздействие свободных радикалов): черника, малина, вишня, клубника, годжи, цитрусовые фрукты, тыква, сладкий картофель.

Фото Рак не пройдет: употребление этих продуктов каждый день защитит от онкологии 4

Четвертое место в антираковом рационе занимают кисломолочные продукты (богаты пробиотиками, которые способны остановить рост опухолей и способствовать обновлению клеток): сыр, кефир и йогурт.

Отметим, что физическая активность и достаточное количество витамина D также помогают снизить восприимчивость к онкологии.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

Новосибирск
рак
лечение
онкология
здоровое питание
диета
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