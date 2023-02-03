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общество

Роскачество оценило эффективность лимона в борьбе с простудой

Фото Роскачество оценило эффективность лимона в борьбе с простудой
Фото Роскачество оценило эффективность лимона в борьбе с простудой

Freepik, authors: enigma_images

По словам экспертов, прием практически не облегчает симптомы заболевания, но помогает сократить его продолжительность.

Эксперты Роскачества оценили эффективность лимона в борьбе с простудой. По их словам, лимон, который содержит витамин С, принято добавлять в чай с лечебными целями. Но оказалось, что сам по себе он не лечит простуду, а только помогает облегчить симптомы заболевания и сократить его продолжительность, пишет sovainfo.ru.

Специалисты рекомендует принимать 6-8 граммов лимона в день, однако такая терапия может грозить побочными эффектами. Лучше пить чай с медом. Он смажет горло, смягчит першение и поможет при кашле.

Напомним, вирусолог назвал заболевание, которое валит с ног россиян.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

лечение
Заболевание
Роскачество
простуда
лимон
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