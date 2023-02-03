«Сгорело всё»: в Новосибирской области собирают вещи для семьи погорельцев с двумя детьми

Фото: предоставлены Романом Афанасьевым

В Новосибирской области молодая семья Афанасьевых после пожара осталась без крыши над головой: теперь родственники, друзья и коллеги собирают вещи для супругов и их дочерей.

1 февраля семья Афанасьевых из Пашино Новосибирской области запомнит навсегда: построенный три года назад дом, в который были вложены все сбережения, сгорел дотла. Огонь полностью уничтожил имущество сибиряков — не осталось ни зимних вещей, ни техники.





«Остались в чем на работу ушли», — говорят Роман и Екатерина. Но главное, добавляют супруги, что все живы: в момент пожара их дочери 2 и 5 лет находились в саду.

«В чем ушли на работу, в том и остались»

Пожар доме на улице Коченевской начался в 16:30 1 февраля. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

К счастью, в этот момент дома никого не было. Роман работает в местном отделении банка, Екатерина — в детском саду. Там же находились и дочери Афанасьевых.

Первой о трагедии узнала Екатерина. Когда она прибежала к дому, здание было полностью в огне. Приехавший на место Роман просил спасателей помочь забрать документы. Уцелели только паспорта...





Со слов главы семейства, огонь тушили почти до 9 вечера.

«В итоге сказали, что под полом много воды, она сейчас вся замерзнет. А когда придет весна, то грунт размоет и все стены рухнут", — посетовал глава семейства. Восстановлении дом не подлежит.

«Много отзывчивых людей»

Мужчина поделился, что собственным жильем семья обзавелась 3 года назад. Дом купили на все сбережения — это почти 2 миллиона рублей.

«Скидывались всей родней. Еще полмиллиона за ремонт отдали, и тысяч на 400 купили технику»,- добавил Роман.

Сейчас обживаться имуществом Афанасьевым придется с нуля.

Пока семья с детьми разместилась у родителей Романа, но занимается поиском квартиры в аренду. В Пашино снять жилье не так-то просто.

Сибиряки надеются, что смогут получить выплату как погорельцы. Хотя шансы невелики — дом не был застрахован.





Афанасьевым помогают всем Пашино. Беда молодой семьи сплотила земляков.

"В семье нашего сотрудника случилась беда. Полностью сгорел дом и все хозяйственные постройки. В семье растут две девочки 5 и 2 лет.

Просим вас оказать посильную помощь семье", — призвало руководство детского сала № 249 «Колобок» в своей группе "Вконтакте".

Погорельцам нужны женские, мужские и детские вещи. А также вещи для дома. Всю помощь принимают в самом детском саду.

Буквально за 2 дня неравнодушные люди перечислили семье Афанасьевых 85 тысяч рублей. На эти деньги супруги планируют снять жилье и купить детские вещи.

«Жена плачет каждый день, тяжело все это. Поддерживаю, как могу. Но жить надо дальше, все заново строить. Спасибо, что вокруг там много отзывчивых людей. Без этого мы бы точно не справились", — подытожил Роман Афанасьев.