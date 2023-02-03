Сильный ритуал на новолуние 5 февраля: как приманить богатство, любовь и удачу

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Последнее зимнее полнолуние в народе называют «снежным» из-за холодного сезона, в котором оно случается. Издавна такой период считается уникальным и магическим, особенно для денежных и любовных ритуалов.

Финальное зимнее полнолуние во Льве наступит 5 февраля в 21:28 по московскому времени. Луна достигнет своего пика и буквально извлечёт из людей не самые приятные черты, которые мы обычно прячем от окружающих.

Конфликт с Ураном

Февральское полнолуние конфликтует с Ураном (планета перемен и нестабильности), уверяют эзотерики. Посему вполне вероятны ливни из слёзных желёз, бури нервной системы и малоадекватные состояния психики.

Совет тут один — не поддавайтесь! Придумайте замену. К примеру, когда захочется кого-нибудь оскорбить, делайте приседания (раз пять, а лучше все десять); дышите в бумажный пакет; орите, но не на близких, а в подушку. А лучше переключитесь на денежно-любовные ритуалы.

Приманка для денег и любви

Несмотря на кажущуюся простоту, этот ритуал способен творить чудеса. Наберите в стакан чистой питьевой воды и при полной луне подойдите к окну. Глядя на луну, нашепчите воде свое самое сокровенное желание (финансовый успех, любовь и т.п.). Затем оставьте стакан на подоконнике до утра и, после пробуждения, сразу выпейте всю воду до дна.