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общество

Ученые выяснили, действительно ли кофе бодрит по утрам

Фото Ученые выяснили, действительно ли кофе бодрит по утрам
Фото Ученые выяснили, действительно ли кофе бодрит по утрам

Freepik, authors: Pinkybird

Ученые из Университета Ньюкасла установили, что кофе действительно обеспечивают прилив энергии, но за нее придется платить сном.

Молекулярный нутриционист из Университета Ньюкасла доктор Эмма Беккет выяснила, действительно ли кофе бодрит по утрам. По ее словам, кофе действительно обеспечивают прилив энергии, но за нее придется платить сном, пишет Pravda.Ru.

«Кофеин предотвращает сонливость, временно блокируя воздействие химического вещества под названием аденозин. Хотя кофеин и вызывает ощущение бодрости, но когда он отпускает рецепторы, то заблокированный на время аденозин вновь нас атакует, и чувство сонливости возвращается», — объяснила доктор Беккет.

Специалист уверена, что мы берем энергию в долг и обязаны вскоре вернуть ее организму. Единственным реальным способом погасить задолженность является сон, добавила она.

Напомним, нейробиолог объяснила, чем опасна бессонница и как её победить.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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кофе
исследование
сон
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