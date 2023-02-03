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общество

В Чите стая бездомных собак набросилась на мать с годовалым ребенком на руках

Фото В Чите стая бездомных собак набросилась на мать с годовалым ребенком на руках
Фото В Чите стая бездомных собак набросилась на мать с годовалым ребенком на руках

Freepik, authors: Osobystist

Стая бездомных собак с бирками в ушах напала на жительницу Читы, у которой на руках был годовалый малыш.

Стая бездомных собак с бирками в ушах напала на жительницу Читы с годовалым ребенком на руках. Как выяснилось, в тот день женщина вела ребенка на занятия, а по дороге на неё набросились 7-8 собак, две из которых пытались напасть, а остальные бежали следом, пишет zabnews.

«Отбиться от них нам помогали проезжающие мимо машины, сигналили и они разбегались, а потом снова пытались напасть и укусить меня. Сын был у меня на руках», – поделилась женщина.

По словам читинки, она уже не раз ходила по этой дороге, однако псов раньше не замечала.

«Теперь я боюсь ходить в этом месте, но это единственная дорога, по которой мне надо водить ребёнка на занятия до конца марта», – добавила она.

Напомним, в Новосибирске на детей набросилась собака без намордника.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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собаки
угроза
бродячие животные
мать
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