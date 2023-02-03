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В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года

Фото В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
Фото В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года

Фото: pixabay.com

Как утверждают эзотерики и опыт многовековых наблюдений за спутником нашей планеты, на здоровье и рост волос оказывают влияние три фактора: лунная фаза (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), знак зодиака, лунные сутки.

В Лунном календаре любого месяца есть дни, когда все эти три фактора сойдутся в удачной комбинации. К примеру, многие женщины уже знают и учитывают — если состричь волосы на растущей Луне, то они отрастут намного быстрее, чем на убывающей.

Выбираем лучший день февраля-2023

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2023 года: 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 26 февраля.

Благоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2023 года: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 26 февраля.

Благоприятные дни для маникюра/педикюра в феврале 2023 года: 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 февраля.

Благоприятные дни для ухода за лицом и телом в феврале 2023 года: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 26 февраля.

Так себе февральские денёчки...

Самые благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2023 г — 1, 4, 16, 17, 24, 27.

В целом это хорошие даты для стрижки — 3, 5, 9, 12, 13, 25, 26, 28.

Нейтральные дни для стрижек в феврале — 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18.

Самые НЕблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 19, 20.

НЕ самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 2, 10, 21, 22, 23.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
Стрижи
Луна
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