В Монголии начали строить трассу от Новосибирска до Китая

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Трассу Новосибирск — Урумчи начали строить на территории Монголии.

Трассу с кратчайшим транспортным сообщением из Новосибирска в Китай начали строить в Монголии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на портал «Айси».

Дорога соединит переходы «Цагаануур» и «Даян». Так, 1 февраля в Цагаанууре у монголо-российской границы заработала свободная торговая зона, а со 2 февраля начались работы по соединению этой точки с пограничным переходом «Даян» на границе Китая и Монголии.

Протяженность транспортного коридора составит 745 километров. Трасса пройдет через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (федеративные единицы в Монголии), и станет частью международной магистрали от Новосибирска (Россия) до Урумчи (Китай). Общая протяженность трассы — 4500 километров.

По оценке экономистов Монголии, по готовой трассе станет проще перевозить грузы, экспортировать товары, а также горнорудную и сельскохозяйственную продукцию из западных областей страны.

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