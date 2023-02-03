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В Новосибирске началось бетонирование опор Октябрьского моста

Фото В Новосибирске началось бетонирование опор Октябрьского моста
Фото В Новосибирске началось бетонирование опор Октябрьского моста

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»

Подрядчик начал работы по бетонированию опор Октябрьского моста.

В Новосибирске начались работы по бетонированию карнизов и сливных призм опор Октябрьского моста. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой», подрядчика строительства.

Сегодня бетон залили на второй опоре Октябрьского моста. В компании уточнили, что призма — это плоскость с небольшим уклоном, расположенная между массивной частью опоры и ее стойками. Этот участок препятствует застою воды. Реконструкция началась после того, как бетонное покрытие было разрушено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что поздней осенью в Новосибирске начался ремонт старейшей в городе переправы через Обь. Октябрьский мост не видел капитального ремонта с момента сдачи в эксплуатацию в 1955 году.

Мост состоит из семи 128-метровых пролётов. Каждый пролёт очистят пескоструйными машинами и покрасят в серый цвет. Уже сейчас очищено более 13 тысяч погонных метров металла.

Напомним, ранее сдвинулись сроки ремонта моста на Октябрьской магистрали в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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