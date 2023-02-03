В Новосибирске началось бетонирование опор Октябрьского моста

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»
Подрядчик начал работы по бетонированию опор Октябрьского моста.
В Новосибирске начались работы по бетонированию карнизов и сливных призм опор Октябрьского моста. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой», подрядчика строительства.
Сегодня бетон залили на второй опоре Октябрьского моста. В компании уточнили, что призма — это плоскость с небольшим уклоном, расположенная между массивной частью опоры и ее стойками. Этот участок препятствует застою воды. Реконструкция началась после того, как бетонное покрытие было разрушено.
Ранее Сиб.фм сообщал, что поздней осенью в Новосибирске начался ремонт старейшей в городе переправы через Обь. Октябрьский мост не видел капитального ремонта с момента сдачи в эксплуатацию в 1955 году.
Мост состоит из семи 128-метровых пролётов. Каждый пролёт очистят пескоструйными машинами и покрасят в серый цвет. Уже сейчас очищено более 13 тысяч погонных метров металла.
Напомним, ранее сдвинулись сроки ремонта моста на Октябрьской магистрали в Новосибирске.
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