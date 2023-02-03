В Новосибирске около жилых домов возник котлован с кипятком

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске жители пожаловались на котлован с кипятком на Оловозаводской.

В Кировском районе Новосибирска на улице Оловозаводская образовалась яма с горячей водой. На опасный котлован пожаловались местные жители в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Яма появилась около дома №41 по Оловозаводской. Причиной наполнения резервуара кипятком могла стать коммунальная авария на теплосетях.

Автор публикации отметил, что место, в котором образовался котлован, было единственной дорогой к детскому саду и школе — теперь дети ходят по тропинке.

Впрочем, на фото очевидца котлован ограждён сеткой и забором. Это значит, что работы по устранению порыва уже ведутся.

Ранее компания СГК объяснила, почему в Новосибирске так часто отключают отопление. По словам директора компании в Новосибирске, Чтобы привести теплосети в порядок, при должном финансировании может уйти всего 4 года.