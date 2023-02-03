В Новосибирске показали фотографии вросших в сугробы автомобилей

Фото: Администрация Калининского района Новосибирска

Администрация Калининского района Новосибирска показала фото автомобилей-«подснежников».

В Новосибирске некоторые автовладельцы, отсутствующие большую часть зимы в городе, находят свои автомобили вросшими в высокие сугробы. Зачастую от количества снега машины становится крайне сложно открыть. Фотографиями таких «подснежников» поделились в администрации Калининского района.

Фотографии опубликовали в Telegram-канале "Калининка онлайн".

На фото видно, что остаются под сугробами не только легковые машины, но и грузовики с прицепами. Вытаскивать их из снега будет особенно трудно.

Напомним, по закону, администрации районов, ГИБДД и управляющие компании не имеют права передвигать брошенные владельцами автомобили, если они не нарушают правила парковки. Напротив же, проявив инициативу и отбуксировав такую машину, житель России рискует получить обвинение в самоуправстве и в хищении чужого имущества.